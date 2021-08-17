新北市接種疫苗死亡案例，17日再添2人，新北市累積通報共126例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，淡水區通報86歲男性，身患多重慢性病，6月15日接種AZ，6月16日至8月15日作息正常，8月16死亡；新店區通報93歲女性，身患高血壓等慢性病，6月15日接種AZ，6月16日至6月23日出現全身多處水腫、無法進食及意識不清，緊急就醫，8月4日死亡。