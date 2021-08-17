接種疫苗後死亡 新北再添2例 15:112021/08/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市接種疫苗死亡案例，17日再添2人，新北市累積通報共126例。（示意圖，張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，17日再添2人，新北市累積通報共126例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，淡水區通報86歲男性，身患多重慢性病，6月15日接種AZ，6月16日至8月15日作息正常，8月16死亡；新店區通報93歲女性，身患高血壓等慢性病，6月15日接種AZ，6月16日至6月23日出現全身多處水腫、無法進食及意識不清，緊急就醫，8月4日死亡。 疫苗接種人次8月底將破千萬 獨愛莫德納者恐要再等 台帛旅遊泡泡有變 不能只去玩！規定必須打疫苗 #死亡 #通報 #新冠疫苗 #再添 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 怕打到豬細胞疫苗 指揮中心澄清：請安心接種 14:122021/08/17 生活 新增1確診 與特殊交友圈傳染鏈有關 桃園高端疫苗登記預約 首日2.2萬人 04:102021/08/17 地方新聞 第6輪國產疫苗 桃園已2萬6000人預約 估8／23開打 09:382021/08/17 生活 搶解封商機 格上租車聯手14家頂級飯店 入住優惠再加碼 09:492021/08/17 生活 台南增2起疑打莫德納死亡案例 6旬婦接種3天後猝逝 15:482021/08/17 生活 新北花蓮旅遊團6確診「5人在北市工作」北巿急匡列210人 09:472021/08/17 生活 接種疫苗後死亡增5人 140例解剖結果出爐 15:012021/08/17 生活 苗栗縣議會通過臨時動議 建請縣府施打疫苗必須經過國際認證 14:112021/08/17 政治 陳時中要新北「少開接種站」 他一聽傻眼：原形畢露了 07:532021/08/17 政治 新北確診＋2 花蓮旅遊團接觸者採檢結果出爐 15:222021/08/17 生活 效力不足 EUA未通過 聯亞將提申訴 高端疫苗首波供貨61.4萬劑 蔡總統23日接種 04:102021/08/17 焦點要聞 生活熱門新聞 開學9大指引公布 家長不准進校、教職員7天篩一次 - 生活 仍有402萬人非莫不打 陳時中揭下波莫德納施打對象 - 生活 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 - 生活 聯亞淘汰原因曝光 食藥署公開中和抗體效價 - 生活 颱風將生成 台灣「這兩天最接近」 雨下特別大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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