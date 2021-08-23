華中橋中和端橋側水泥護牆長期日曬雨淋，部份水泥外層多處脫落，新北市中和區公所採分段施工改善，工程預計於8月底前完工。（中和區公所提供）

華中橋中和端橋側水泥護牆長期日曬雨淋，部份水泥外層多處脫落，新北市中和區公所採分段施工改善，工程預計於8月底前完工。（中和區公所提供）

華中橋中和端橋側水泥護牆長期日曬雨淋，部份水泥外層多處脫落，新北市中和區公所採分段施工改善，工程預計於8月底前完工。（中和區公所提供）

華中橋中和端橋側水泥護牆長期日曬雨淋，部份水泥外層多處脫落，新北市中和區公所採分段施工改善，工程預計於8月底前完工。（中和區公所提供）

連接雙北市的華中橋中和端橋側水泥護牆長期日曬雨淋，部份水泥外層多處脫落，危害橋下人車安全，新北市中和區公所採分段施工，橋側改用金屬氟碳烤漆鋼管側掛欄杆，工程預計於8月底前完工，華中橋水泥護牆正式走入歷史。

中和區長賴俊達表示，華中橋通車迄今已逾45年，橋側水泥護牆長期經風吹、日曬、雨淋牆面水泥嚴重均牆面龜裂脫落。由於華中橋交通流量巨大，為避免工程影響交通衝擊，公所採分段施工，2019年中先行東側施工將橋側水泥護牆改為金屬護欄，並擴寬人行道為無障礙設施，淨寬增加到100公分至200公分，行人安全再升級。

賴俊達說，今年公所在新北市府養護工程處支持下，進行中和西側橋側改善工程，7月中華中橋最後一道水泥護牆拆除，橋側也改掛金屬護欄。欄杆使用氟碳烤漆鋼管，除了耐用、維修容易外，氟碳烤漆具有耐侯力強、防蝕能力佳的特性，更可避免紫外線侵入，不論是日曬雨淋都不易褪色或變質，具有比其他類塗料，更為優異的使用性能。

工程總長度為255公尺，總經費為新臺幣599萬餘元，由新北市工務局養護工程處全額補助。