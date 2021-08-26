北宜公路一日兩起重大意外，上午東門鴨莊少東剛撞車亡，中午又1騎士衝落山谷無生命跡象。(戴志揚翻攝/民眾提供)

今(26日)上午7時許才發生北市知名燒臘名店少東騎乘紅牌重型機車在北宜公路33公里處，疑因過彎衝至對向車道住車身亡事故，中午12時許，又有一輛重機在55公里處，撞擊護欄後，人摔落10餘公尺深山谷，一名18歲騎士經警消救起後無生命跡象，目前送醫急救中，北宜公路5小時發生兩起故事，也讓救援警消心裡發毛。

40歲陳姓男子今（26日）上午7時許，騎乘紅牌重型機車行經新北市坪林區北宜公路33.8公里處，疑因過彎不慎衝至對向車道，先撞擊一輛水泥預拌車後，陳男再滑行到第二輛水泥預拌車右前輪，警消獲報時陳男已無呼吸心跳，經急救後宣告不治。

中午12時許，一名男子騎乘普通重型機車行經坪林區北宜公路55公里處、往宜蘭方向，同樣疑似因過彎不慎，撞擊路旁護欄後跌落約10公尺深山溝，警消獲報前往救援，接觸男子時已無生命跡象，仍緊急送醫搶救，目前仍在急救中。