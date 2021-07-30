台灣「桌球神童」林昀儒昨在東京奧運男單4強力拚大陸「大魔王」樊振東，激烈的戰況引發各界關注，也讓林的知名度飆升。媒體人「逆風的烏鴉」表示，林成名後有關其聘請大陸私人教練、到大陸聯賽打球、曾到大陸和對岸國家隊一起訓練等消息不斷冒出；他呼籲別把政治意識形態強加運動員身上，相關話題操作趕快停止，「鳥事」也到此為止。

逆風的烏鴉29日在臉書發表文章《那些圍繞在林昀儒身邊的鳥事》，內文表示，和世界球王樊振東的七局大戰，讓全台灣人都認識了林昀儒這個名字。隨後有關林長期自費聘請大陸私人教練、到大陸聯賽打球、奧運前曾到大陸和對岸國家隊一起訓練，甚至說他是大陸培養起來的消息也隨之冒出，又讓很多人崩潰了。

逆風的烏鴉指出，這一切其實都是庸人自擾，而庸人自擾的起因，就在混雙時被刻意營造出的「台日聯手抗中」氛圍。他並不認為「林昀儒是大陸培養起來的」這句話很公平，但當鄭怡靜和林昀儒的個人教練都是大陸籍的，兩人「和日本聯手抗中」能有多少真實性？林的成就，得利於他自己的天賦和苦練最多，家人、教練、大賽的付出與磨練也都是助力，而優秀的運動員的發展軌跡皆然，像棒球籃球選手往美國跑、足球員往歐洲跑；桌球的最高殿堂在大陸，向對岸取經有什麼毛病？

不僅如此，逆風的烏鴉強調，若只是鄉民評論也就算了，但就連桌協理事長也出來湊熱鬧，一下說什麼台灣人自己拿牌意義不同，一下說對岸防林昀儒所以不給他好教練好陪練，讓他質疑：「這只是看風向講話吧。」

逆風的烏鴉痛批，有人一定要把政治意識形態投射甚至強加在運動員身上，說他們聯手對付對岸；接著不同立場者舉出反證，說他和對岸水乳交融。這些人在自我精神得到了滿足，但卻是要運動員選邊站。而最接近事實的是，他們很可能只是想好好打球，根本不想選邊站。林昀儒的桌球事業可能還有10年以上，對岸論壇對林的評論基本上就是一面倒的好評，也沒什麼人把林當敵人，最多就是戒愼而已。那種操作政治話題的，是希望真的看到他被敵視才開心嗎？希望這些鳥事能到此為止。觀眾就好好看球得了。