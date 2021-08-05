新北市潘姓婦人與90歲的林母同住新北市三重區，最近搬遷至桃園市龜山區嶺頂里定居，林母昨日中午外出散步竟不知去向，潘女因母親罹患失智症擔心安危加上新家周邊巷弄不熟悉，隨即向龜山派出所報案協尋，警方搜尋後，1小時後順利找到人，結束虛驚。

警方表示，昨日下午13時許潘姓婦人至龜山分局龜山派出所報案林姓母親中午用完餐外出散步竟不知去向，母親罹患失智症，7月底才從新北市三重區辦到龜山區嶺頂里某社區定居，值班員警受理報案通報線上警網警員莊子彥、李柏儒、簡彣芯趕到現場，莊員研判阿嬤年邁應該走不快，而且東萬壽路上車水馬龍，應該不會走到大馬路上，員警兩人分頭穿梭社區巷弄尋找，果然報案一小時後在靠近山區的巷弄找到林姓阿嬤。

龜山派出所副所長許冠章表示呼籲家中有失智老人，要有預防走失措施配掛防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式或配掛GPS定位器材，避免類似情形發生，以利警方尋找或熱心民眾發現也可以迅速通知家屬。