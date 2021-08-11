好市多奧客無極限！一名網友分享短片分享，好市多賣場中，一名大媽身手矯健登上大西瓜山，在上面走了幾步路，疑似是想挑出完美西瓜，但摸來摸去可能都不滿意，最後兩手空空的跳到地面上。超狂舉動讓賣場中的小男孩當場看傻，頻頻回頭確認剛剛看到的是真的嗎？影片也引起網友熱議，踩上去挑，也太扯了。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》分享短片，畫面中可見，一名穿著粉色上衣、白色短褲的大媽，身手矯健的爬上好市多大西瓜山，只見她隨手摸了幾顆西瓜，看上去好像是為了要挑選出心目中的完美西瓜，走了幾步沒找到喜歡的，接著便跳回地面上。

影片中一名小男孩戴著口罩也入鏡，經過放置大西瓜的貨架，看見超狂大媽登上西瓜山的舉動，驚訝到快失魂，慢慢向前走的過程中，還忍不住回頭看了兩、三次，疑是想確認剛剛看到的畫面究竟是真是假。

不少網友看完短片痛批，「這太誇張了吧」、「真是夠了，誰家長輩拜託趕快牽回去好嗎？很丟臉」、「事實證明了，人不要臉皮，真的能天下無敵」、「踩上去也太扯了」、「好市多是可以看到人性醜陋展現的地方」、「買個西瓜有必要這樣嗎？」

許多網友驚呼，看到這個影片後，終於知道為什麼有些西瓜上面會有腳印了，另也有人指出，西瓜被這樣踩，裡面應該都壞掉了吧？放在最下面的西瓜恐怕都完了。