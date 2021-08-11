行政院打算再推振興經濟方案，但要發券還是發現金，各界爭吵不休。對此，萬芳醫院精神科醫師在發文直呼，大家為此吵翻天根本是作文比賽，其實真的沒意思。想找出解答，乾脆在實際發放前進行隨機對照試驗組實驗，得到科學上的解答。否則政府評估過去的經驗，說創造多少經濟效應，這些研究由政府主導結果當然都有效，但沒對照組的研究易有偏差，因此意義不大。

潘建志今在臉書發文表示，想弄清楚五倍券有沒有效，最好的方法就是在實際放五倍券、三倍券或消費券前，找到一群老百姓進行隨機對照試驗組實驗（RCT），將這群人以亂數隨機分成兩組，對不同組實施不同的干預，觀察後續發展。

潘建志指出，在嚴格條件下比對效果差異，只要研究數量足夠，此方法就能抵消已知與未知的混雜因素對各組的影響，能精確用統計學算出效益，也可評估各種效果，例如各組織間長短期消費意願的差異？把錢存起來的比例？或用問券評估滿意程度。

潘建志說，有隨機對照試驗組實驗，許多問題才有科學上的解答。如今一大堆政治人物對於發券好還是發現金好，爭論不休，他認為這根本就是作文比賽，拿個人心證講來講去，其實真的沒什麼意思。

潘建志也說，政府評估過去發消費券與三倍券，說創造了多少經濟效應，但這些都是比較時序前後的數字，並無對照組可看。且經濟消費的數字，本就會隨季節波動，加上三倍券的效益是拿數位券的部份去推算，誤差值更大。「政府主導的研究當然會說有效，但民間研究卻說沒效，只能說沒對照組的研究容易有偏差，因此意義不大」。

潘建志透露，隨機對照試驗組實驗，在醫學上是用來評估藥物療效用的，因此每次新藥上市、藥廠來推銷，他都會要求將新藥的隨機對照試驗拿來看，而且很多藥物還不只做一篇而已。此外，藥物上市久了，非藥廠的學術單位也會做驗証研究。把許多的試驗結果整理起來再分析，可以得到更精確的結果，寫成各種疾病臨床治療的指引。

潘建志提到，2019年諾貝爾經濟學獎的三位得主也將隨機對照試驗組實驗帶到經濟學中，推翻過去解決貧窮問題的主流理論，目前用此方式評估醫學、就業、心理、教育等方面的論文也非常多。