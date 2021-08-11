疫情期間，民眾網購及配送需求增加，台中市警第五分局，近來接獲民眾報案，家門口出現「神秘紙箱」上面有陌生的收貨人電話，以為是詐騙集團新手法，警方撥打紙箱上電話進一步查詢，原來是物流公司送貨員遺落的包裹，警呼籲，不要將不屬於自己的物品占為己有，若查證屬實，將吃上官司，得不償失。

台中市第五警分局東山派出所指出，3日中午接獲民眾報案，自家門口有陌生的紙箱，需要警方協助，員警巡佐許信偉、警員邱國峰趕抵現場查看，發現是包裝完好的紙箱，應是送貨送到該址，貨運司機忘了收走，初步排除爆裂物品。

報案民眾表示，因為曾看新聞報導，犯案人會隨便放置物品在他人家門或是車上，等民眾去碰觸後，突然跳出來嚷嚷，自己物品減少或毀損等情形要詐騙金額，有人因害怕遭遇此情形才會報警處理。

員警發現上面有收貨人電話，撥打紙箱上的收貨人電話，劉姓收貨人表示自己正在等該件包裹，怎麼會到警方手裡呢？收貨人急忙到派出所領回包裹，感謝警方協助，同時也會向貨運公司反應怎麼會有此紕漏發生。

警方呼籲，若遇到此類狀況或是拾得遺失物，務必請警方協助，更不要有將物品占為己有的想法，因為現在監視器很多，一經調閱查證屬實，還會吃上官司，這次有熱心民眾報案及警方協助聯繫，讓包裹順利抵達收貨人手中。