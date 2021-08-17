美軍撤離阿富汗，民兵組織塔利班宣佈成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，首都喀布爾陷入動盪。外交部發言人歐江安今天表示，目前阿富汗境內並無台商、僑胞及留學生，也籲請國人暫勿前往阿富汗。

歐江安指出，台灣在阿富汗並未設有代表處，而是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄相關業務。考量到阿富汗情勢相當嚴峻，外交部籲請國人暫時勿前往阿富汗旅遊或經商。

歐江安表示，國人若有緊急需求須前往阿富汗，或有其他相關的急難救助需求，可以撥打駐沙烏地阿拉伯代表處的緊急聯絡電話，或是撥打外交部緊急聯絡中心電話，以取得必要的協助。