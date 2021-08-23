因美軍失序撤出阿富汗而引發國內猛烈批評的聲浪，以及全美的新冠病毒感染病例激增，最新民調顯示美國總統拜登的支持率已跌破五成。

根據NBC新聞周日發布的民調結果，受訪的所有成年人當中，約49%表示他們強烈支持拜登作為總統的施政作為，另有48%的人表示反對。與之前NBC新聞4月進行的民調比較，拜登的支持率下滑4個百分點，而不支持率則大幅升高9個百分點。

在受訪的登記選民當中，50%的人表示他們認同拜登的工作表現，而48%的人表示不認同。

NBC新聞在8月14日至17日進行這項調查，總計訪問1,000名成年人，調查誤差為正負3.10%。

絕大多數受訪者表示不贊成拜登對阿富汗當前局勢的處理方式，僅有25%的人認同他處理這場危機的做法。

隨著全美的新冠病毒感染病例繼續攀升，對拜登防疫表現的認同度已大幅下降。約53%的受訪者認同拜登應對這場大流行病的方式。與4月所做的民調相比下滑了16個百分點。略逾4成受訪者表示，他們不贊成拜登應對新冠疫情的方式。