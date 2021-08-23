因應立院財政委員會考察「財政部打炒房措施執行成效」，財政部23日表示，針對個人紅單、預售屋交易案件，我國今年為止約補課776件、2.4億元稅款，加強打擊短期炒房。

房地合一2.0自今年7月上路，適用不動產標的除2016年後取得的房地、房屋使用權外，也增列預售屋及其坐落基地，同時也涵蓋未上市櫃公司過半數價值為境內不動產（特定未上市櫃公司）的五成以上股權交易，只要是今年7月後的交易案件，皆適用2.0規定。

財政部賦稅署長許慈美表示，財政部自2020年底啟動專案調查，加強查核個人透過成立營利事業或利用股權移轉等規避不動產所得稅負案件，截至今年7月底約補課109件、5.39億元。

房地合一2.0於今年7月1日正式上路，課稅對象新增境內法人並調整短期持有年限，境內法人、境內個人不動產「持有二年內」出售均課徵45％房地合一稅，相較1.0的「持有一年內」有所擴大。而房地合一2.0為「超過二年、未逾五年」出售皆課35％，也比1.0的「個人持有超過一年、未逾兩年」範圍更廣。