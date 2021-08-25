據財政部統計資料庫顯示，7月全國個人的房地合一稅收29.2億元，創下2016年房地合一上路以來的新高，其中7月以高雄市的稅收5.7億元居六都之冠，房地合一2.0上路前的確出現一波轉手潮，累計今年前七月個人房地合一稅收121.2億元，已經比2020年全年的119億元還高，反映市場過去幾年房價出現明顯上揚，今年短期交易後帶動房地合一稅收走揚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人的房地合一稅需要在所有權移轉登記次日起算30日內申報，而房地合一稅2.0上路時間是7月1日，在6月完成買賣移轉登記趕上舊制末班車的民眾，申報舊制的房地合一稅時間點應該就會落在7月，由於近年的房價走揚加上新制上路前的轉手潮，帶動7月的房地合一稅收創下單月新高。

7月全國個人房地合一稅收29.2億元，年增幅度達190%，且連續兩個月都超過25億元，全國個人房地合一稅收累計前七月為121.2億元，年增高達126%，而從房地合一上路以來，整體房市經歷修正盤整到景氣復甦，這波房價上漲以大台北以外都會區漲勢最為明顯，統計也發現房地合一稅收王則是台中市，前七月個人房地合一稅收26.3億元，較去年同期增加約一倍，其次則是高雄市的18.6億元，年增超過一倍，雙北市房市漲勢落後其他區域，今年前7月房地合一稅收皆為13.8億元，不及台中與高雄市，不過雙北市的房地合一稅收年增達180%，反而是六都增長幅度最大的區域。

曾敬德表示，房地合一稅2.0已經在7月1日上路，官方統計7月開始適用房地合一2.0的案件數，已經明顯少於上半年適用舊制的件數，短期內房地合一稅收的高峰應該就是落在今年的7月份，2.0上路後房地合一稅收應該就會呈現明顯收斂。