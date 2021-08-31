8月適逢暑假與民俗月來臨，一般來說是傳統購屋淡季，不過，隨著國內疫情趨緩，全國疫情警戒維持二級，全國防疫限制陸續鬆綁，加上疫苗接種覆蓋率逐步提升中，民眾恐慌情緒降溫，自住、置產需求出籠遞延性買盤需求持續出籠，五大房仲旗下門市8月交易量回彈，在整體大環境維持不變，且無政策干擾前提下，預期買氣續航至年底不成問題。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，除了疫情逐步受控外，今年也沒有颱風攪局，天氣晴朗，民眾積極看屋、詢價，根據統計，8月看屋量較7月大幅成長近三成，顯示民眾購屋意願高，前兩個月因疫情而延宕的實體看屋，在8月有明顯增加，加上買賣雙方價格認知共識高，也有利於成交，推升8月房市交易。

信義房屋不動產指出，統計主要的成交總價帶可發現，整體首購買氣維持穩定，不過換屋型買方在8月表現活躍，總價1500萬元~5000萬元的產品，成交佔比都較上月明顯拉高，台北市總價2500~5000萬元的交易比重增加，新北市則是總價1500~3000萬元的產品，交易比重較上月成長，反映雙北市在疫情逐漸穩定狀況下，換屋型產品的買氣明顯復甦。

桃園交易量月增最高，逾三成，台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市以桃園區、中壢區，以及平鎮區為房市主要交易熱區，強勁剛性需求的自住型買盤仍是市場主力！至於新竹竹科周邊房市，受台積聚落產生外溢效應大，就業人口與商圈完整度的動態，都是人口明顯靠攏的主要因素，因此拉抬房市聲量！

房市交易回穩，反映市場對於後市的信心。中信房屋總經理張世宗表示，房市歷經疫情的考驗，房價仍持續走穩，在在顯示房價欲跌不易，甚至有上漲的可能，使得買方有提前布局的打算，網路預約看屋也持續呈現成長。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，經過上個月爆衝買盤後，本月交易回歸正常，在整體大環境維持不變狀況，且無政策干擾前提下，買氣續航至年底不成問題。徐佳馨推估，房屋交易需要大量人際接觸，三級警戒使得交易方暫緩購屋腳步，不少買方也因為收入影響，看屋計畫延後，但在疫情逐漸舒緩之後，各地準買盤陸續歸隊，帶動了新一波的買氣，接下來進入傳統第四季旺季，如果一切穩定，應能持續到年底。