指揮中心昨宣布降二級的相關指引，包括開放餐廳內用的規定，但雙北仍舊宣布不鬆綁餐飲內用的規定，讓不少民眾好奇到底啥時才能歡樂聚餐？醫師姜冠宇則回應說，如果是以感染英國變異株為主的前提，第一劑疫苗覆蓋率須達70%，若是Delta那就擋不住了；或是在接種率未達標前，啟用疫苗護照或篩檢證明作聚餐的依據，免疫力夠的人先用餐。

姜冠宇昨在臉書引述美國醫學會雜誌（JAMA）模擬美國北卡州的研究表示，如果經歷疫情高峰才開始打疫苗，六個月內的施打率沒有達到25%以上，只要一個鬆懈警戒措施，例如個人衛生、社交距離和場所關閉等，就會再引起一大波疫情。

姜冠宇指出，疫苗二劑普及率達75%，才有完全恢復經濟活動的本錢，在此之前都是公衛與經濟的拉鋸戰，許多國家人民在餓死與病死作矛盾大對決，如果再來一波，我們的老人和許多罹患慢性疾病的族群也命不久矣，同時也會增加很多醫療照護成本。

姜冠宇強調，新冠肺炎是能不得就不要得，千萬別認為輕症就沒事，已有許多醫師手上的輕症患者轉為長期肺纖維化後遺症的病人，還有內分泌失常、憂鬱症等狀況，未來這些族群都需大量心肺復健與心理支持，而不是去專責病房與檢疫所就好了。

指揮中心昨宣布7月27日降二級的相關指引，其中包括開放餐廳內用，但新北市長與台北市長仍堅持不開放，讓許多民眾好奇，台灣究竟要等到何時才可以開放過去歡樂聚餐的狀況？對此，姜冠宇提出兩點回應。

姜冠宇說，若台灣是以感染英國變異株為主的前提，根據英國三月初成功壓制疫情的經驗，第一劑疫苗覆蓋率須達70%，但若不幸是Delta變異株，那是擋不住的，新加坡、韓國都沒有擋住，何況是台灣？因此在台灣的Delta病人要特別嚴格處理。

姜冠宇也說，在疫苗接種率未達目標之前，也許可以啟用疫苗護照或篩檢證明作為聚餐的依據，讓免疫力夠的先用餐，雖然這在第一輪接種未打完前是有點不公平，但萬一我們真的要打到第三劑、第四劑，這就是每年都要面對的狀況。