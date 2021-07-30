醫院最髒的不是廁所！泌尿科醫師歸家豪在節目上表示，加護病房是整個醫院最髒的地方，細菌數量比廁所裡的馬桶還要多，且因為會住進加護病房治療的幾乎都是嚴重的患者，因此細菌通常也是超級細菌。

歸家豪昨在節目《醫師好辣》上分享，醫院最髒的地方其實是「加護病房」，曾經去過加護病房探病過的人都知道，在本土疫情爆發之前，民眾進去探病就會被要求要配戴口罩、穿防護衣，就是因為加護病房其實是醫院細菌最多的地方，細菌數量甚至比廁所的馬桶還要多。

歸家豪引述英國的研究指出，將螢光染色劑噴在整個加護病房中，再使用螢光探測儀去照，結果發現加護病房中90％以上的地方都出現綠色螢光反應，尤其是病人接的管路，像是呼吸氣、心電圖設備上面，細菌非常多。

歸家豪表示，空調的部分，現在許多醫院都因應病情砸錢改為負壓病房，否則還是連通的，而這些管路都有可能造成感染。所以一個病人進出後，都會換全新的管路，並打開紫消燈消毒。但大家試想就能理解，畢竟會住到加護病房中的患者都是比較嚴重的，細菌多是超級細菌，因此全台三級警戒後，就禁止民眾禁入加護病房探視。