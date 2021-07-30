台灣「黃金男雙」組合李洋和王齊麟，今日在東京奧運4強賽對決世界排名第2的印尼組合，阿山與塞提阿萬，2人最終以21：11、21：10順利擊敗對手，締造台灣羽球新頁，王齊麟的爸爸王偉建喊話2人「要練好國旗歌」，李洋媽媽則說兒子表現非常好，讓她引以為傲。

「麟洋配」首度進軍奧運，先是擊退印尼世界第1的吉德翁、蘇卡穆約，今日再大敗世界第2、坐擁3座世錦賽冠軍的阿赫桑、塞帝亞萬，再創我國奧運羽球最佳成績，優異表現讓國人一片叫好。

為替兒子們加油，「麟洋配」家人接受中華民國羽球協會邀請，替寶貝孩子應援，整場比賽家人手拿加油棒、身穿中華隊衣服，每贏一分就高舉雙手歡呼，屢屢激動地站起來鼓掌，李爸也不斷轉頭與王爸擊掌，為兒子們的好表現讚聲。

「他們在戰略與節奏上抓得很好！」李洋的父親李峻淯說，2人在賽場上的表現一場比一場還要進步，雖然剛開始還有些膠著，但在拿下第一局後，他認為第二局只要守住就好，最後順利拉開比數時，他就已認定中華隊會成功，深信最後幾分應該沒有多大問題。

王齊麟的爸爸王偉建則難掩激動，大讚兒子今天的表現有90分以上，但還是謙稱李洋表現更好，雖然日前曾說過對決印尼組合是場硬戰，但他看比賽時，從頭到尾都很放心，因為穩定度非常夠，毫無懸念就取得2比0的優勢。

面對兒子們順利挺進金牌戰，王偉建笑著說，他曾經告訴王齊麟一定要練好國旗歌，明天要唱給大家聽，意指他相信麟洋配必能獲得金牌；李媽媽則欣慰一笑，表示李洋表現的非常好，讓她非常引以為傲。