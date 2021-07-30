新竹縣長楊文科（右）視察疫苗接種作業。（新竹縣政府提供）

新竹縣30日持續＋0，第4輪疫苗同日至8月6日開始接種，新竹縣長楊文科表示，第1批的第4輪疫苗已經在28日到貨，第2批預計在8月4日前配送，中央30日配送莫德納疫苗，而1至3類、孕婦施打第二劑，31日上午8點起開放1100個名額預約，可直接透過3家合約醫院的掛號系統預約，額滿為止。

縣府指出，中央配送莫德納疫苗，提供給7月3日以前完成第1劑接種的1到3類對象及孕婦，新竹縣排定台北榮總新竹分院於8月1日施打，可提供給1到3類對象及孕婦。東元醫院於8月1日施打，只提供1至3類對象於新竹縣體育館接種。中國醫藥大學新竹附設醫院則於8月2日施打，只接受孕婦預約。

3間醫院將於2天內接種，符合資格者可透過醫院的掛號系統預約，31日起上午8點至下午4點，額滿為止。

楊文科表示，因疫苗數量不足，且調動彈性小，衛生局每天均計算存量，楊文科也說，新竹縣65歲以上長者預約第2劑疫苗的登記比例仍然很低，請民眾把握時間，在8月2日中午12點前完成，不熟悉操作的民眾，也可利用縣府射至的疫苗登記預約服務專線03-6571919洽詢。

新竹縣維持110人確診，住院治療18人、死亡11人，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第3輪昨最後一天接種，竹縣預約3903人，共3827人報到完成接種，7天共施打30582人，報到率98.74％。第4輪於今天起至8月6日接種。