部分莫德納疫苗即將到期，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若未能於7月28日前將疫苗規畫完畢，7月31日時會由中央回收，並再配送新一批疫苗供第七類造冊人員使用，並表示，目前台北市剩餘1萬1872劑最多。台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪對此表示，中央回收剩餘的疫苗是要如何處理？是要自己另開專案施打、還是又是哪家醫院幫他們打？真好奇。她還透露，已經數星期不跟老公講話了。

陳佩琪24日在臉書貼文表示，聽說北市府的莫德納疫苗剩餘要被回收到中央了，雖然支持者都叫她不要再寫臉書了，但聽到這消息，她實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」，因為殘劑影響了她的工作和家庭，她也已經數星期不跟老公講話了。她曾被莫德納的殘劑搞到不敢上下午班，因為下午要處理不知如何處理的殘劑，有天搞到頭痛欲裂，因她有很大的腦囊腫， 水積多就頭痛，回家想跟老公抱怨，他竟然說「他不想聽...」。

陳佩琪指出，北市府的莫德納疫苗剩餘要被回收到中央，心想這幾次預約循環只能預約AZ疫苗，目前能打第二季莫德納的人又沒如此多，且又不開放混打，所以中央回收是要如何處理？是要自己另開專案打？那是誰，又是哪家醫院幫他們打？真好奇。

陳佩琪接著表示，在大醫院比開業醫好，是因為醫院有很完善的殘劑預約系統，但民眾依舊前天晚上就來排隊，因為他們認為可能有人沒到，他們仍有機會施打殘劑，他們說沒人規定不能排隊啊，且他們都有保持安全的距離；有一天她看診時忍不住問一個在早上8點鐘秒殺預約到殘劑的小夥子，問他如何預約上的，他說家裡備了10台電腦啊。