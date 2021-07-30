關於新北市內傳出有醫院不用預約即可接種疫苗，對此，新北市副市長劉和然今（30日）在防疫會議中表示，回歸問題本質，台灣真正問題，國人已經接受疫苗不足，麻煩中央一定要承認疫苗就是不夠，大家共體時艱，依據中央的順序施打。

謝和然表示，疫苗不夠造成人心惶惶，打疫苗被當成罪犯偵查、打疫苗還需要以賽跑的方式，全民都已經接受，疫苗總數就是不夠，依據中央安排，新北市始終秉持這個立場，依年齡往下降，從85歲以上逐漸往下降，針對長者施打要求穩、求好、不求快。

劉和然說，新北市在開始施打時，不用預約而是以鄰里協助的造冊為主，因為長者數位上使用真的有落差，到了50歲已經改用中央系統，中央系統只有單軌，第一線都會發現很多市民不知道怎麼使用，因此鄰里持續再協助。

劉和然說，疫苗不足、分階段、分年齡，新北市從來沒有預約施打不到，或是想打而施打不到，只有不知道怎麼施打，沒有插隊、沒有未依順序接種的問題，數位落差問題持續存在。

劉和然批評，如果疫苗足，怎麼會這麼麻煩，50歲以上打疫苗還要先意願登記，目前300多萬登記施打默德納，沒有1個人打到，再來，收到簡訊通知，才去預約接種、施打疫苗。第四輪估算人數和疫苗數量搭不起來，這是全國性的問題。

劉和然批評，若疫苗足，國人只要拿張健保卡，預約就可以打，回歸問題本質，台灣真正問題，國人已經接受疫苗不足，麻煩中央一定要承認，疫苗就是不夠，大家共體時艱，依據中央的順序，此外，麻煩中央一定要給正確的資訊、完整的資訊，第二劑長者們還不知道怎麼施打。

衛生局長陳潤秋說，長者存有數位落差問題，持續有民眾反映，中央也有規定，本來就可以透過民政系統來協助民眾造冊施打，一直都有提供類似服務，施打對象一定要符合中央規定，一定需要健保卡檢核，若過程有未完善地方會要求改善，鄰里協助是台灣防疫成功的主因，要感謝他們協助，一定要感謝里長努力。