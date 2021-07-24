國民黨台北市議員張斯綱23日表示，消防救護人員在疫情期間負責載送確診患者、疑似案例等重大責任，風險極高故被列為第二類施打疫苗順位，但他近期卻接獲許多消防救護人員陳情，已達接種第二劑疫苗日期卻須自行登記，且所有預約管道皆已額滿根本搶不到，讓他們心急如焚；反觀桃園市市長鄭文燦已默默接種完第二劑疫苗，儼然就是「高官爽爽打，基層苦預約」。

張斯綱在臉書發文指出，消防救護人員責任重大且風險極高，故被列為第二類施打疫苗順位，但近期他接獲許多消防救護人員陳情，已達接種第二劑疫苗日期，所有要接種第二劑疫苗的消防救護人員竟須自行至「台北通App」、「COVID-19 公費疫苗預約平台系統」或「特別門診醫院」預約，且所有預約管道都已額滿根本搶不到，不知要等到什麼時候。

張斯綱痛批，消防救護人員平時執行勤務都已忙得焦頭爛額，另一方面還得擔心第二劑疫苗的下落。但看看桃園市市長鄭文燦等綠營大咖都已默默接種完第二劑疫苗，第一線基層人員卻得自己上網搶，爽了高官、苦了基層，實在不合理。

對此，張斯綱呼籲，台北市政府應比照施打第一劑疫苗時，由消防局開啟專案讓各單位造冊，並安排時間地點統一讓他們逐批施打疫苗，讓消防救護人員們在疫情執勤時更有保障，才不會演變成「高官爽爽打，基層苦預約」的窘況。