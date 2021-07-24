李東軒再推出新歌〈耍廢〉。（邦寧傳播提供）

李東軒繼月初上線新單曲〈怎麼就不愛了〉，搭上失戀BL同名微電影叫好又叫座，他趁勝追擊，23日再推出新歌〈耍廢〉，這首歌由他跟好友GN共同創作及演唱，兩人起先是在clubhouse房中群聊而認識，發現志同道合而相約玩音樂，兩人氣味相投，你一言我一句互虧，於是腦海中就有了新歌旋律。不僅如此，該曲還邀請到知名插畫家「變種吉娃娃」作圖，特別把兩人畫成變種吉娃娃，再由導演製作成動態MV。

李東軒近一年半未發行新作品，沒想到在三級警戒中連發兩首新歌：「我發現這個疫情真的很恐怖，記得前半段時間真的就是在家裡耍廢，但後來發覺不行，再這樣下去，真的不知道會頹廢到什麼地步⋯於是開啟瘋狂累積作品模式，積極創作。」連父親康雷都提議，要不要寫首防疫歌，李東軒覺得對耶，但又不想跟時下的疫情歌一樣，反而想創作出反映年輕人因疫宅在家的生活樣貌和心態，「在疫情這個非常時期，適當地在家耍廢，不變成防疫的破口，或許才是最好的罪」。

他受疫情影響工作大多喊卡，損失超過六位數不說，連本來要參演的電影都喊停，「原本預計有電影要拍，但因為疫情的關係都延後了」。近期全台打疫苗潮，康雷於上週成功施打第一劑莫德納，注射後反應疲倦、嗜睡、微微痠痛，所幸休息一天後已無大礙，張鴻則因年紀還未到，尚還在排隊當中。而李東軒則因健保卡遺失、無法登記接種疫苗，之後發現是去GN家時在警衛室押證件，離開時取回竟不慎弄丟，讓GN不禁好氣又好笑嗆他：「你再耍廢啊！」