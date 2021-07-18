新北市接種疫苗死亡案例，18日再添4人，其中2例莫德納、2例AZ，新北市通報累積統計共95例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新莊區通報49歲男性，7月9日接種Moderna，身患高血壓，7月10日至7月16日出現頭暈，7月17日腦幹出血死亡；汐止區通報68歲女性，7月16日接種Moderna，身患糖尿病、腎臟疾病及心律不整，接種後無出現症狀，7月17日死亡。

中和區通報74歲男性，7月16日接種AZ，身患慢性病，接種後無出現症狀，7月17死亡；五股區通報91歲女性，6月17日接種AZ，無身患慢性病，6月18日至6月27日正常作息，6月28日死亡。

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