中央流行疫情指揮中心昨（17）日公布新增8例本土個案，再創三級警戒以來新低，讓不少人期待，離解封日不遠了，還有網友指出，台灣本土病例從單日「+721例」到「+8例」只花了56天，大讚世界奇蹟！不過也有人舉數據嘲諷台灣「死亡率也是世界奇蹟」。

根據指揮中心昨日公布，國內新增8例本土病例，是三級警戒以來，本土個案首度出現個位數。指揮官陳時中說，期待三級警戒時間到的時候能降級，目前降級的可能性高，相關準備工作會陸續進行。

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消息一出，馬上有網友在《PTT》指出，5月22日當天，台灣+321例本土，加上+400例校正回歸，總共一日新增721例確診，到昨天公布本土+8人，從+721到+8只花了56天，直呼「這個在全世界是不是超級罕見？根本世界奇蹟吧？有其他國家跟台灣一樣控制疫情這麼成功的嗎？」

網友則紛紛回應「世界真的跟不上台灣」、「台灣人可以接受戴口罩，真的差很多」、「可以歸零」、「坦白說滿奇蹟的啦」、「缺疫苗還能降這麼快，人民很自律」、「雙北完成不可能的任務」、「台灣防疫世界第一強你不知道嗎」。

不過也有網友指出，台灣新冠肺炎死亡人數截至9日為止，累計730例，死亡率達4.81%，已高於全球平均值，吐槽「死亡率也是世界奇蹟」、「那個死亡率媲美第三世界」、「自嗨，笑死人了」。