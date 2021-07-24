河南強降雨肆虐，已逾400萬人受災，至昨晚已有56人罹難、8人失蹤，台北市議員羅智強表示，五月天等人因捐款賑災被綠營名嘴罵是「王八蛋」，因此他也願意當這個「王八蛋」，捐出8萬元，而有長輩得知後，打電話給他，說「我來陪你當王八蛋，我捐100萬」，讓他相當感動。

羅智強昨（23）日在臉書指出，五月天等藝人發揮愛心捐款河南雨災，綠營名嘴卻詛咒，捐款的人是王八蛋，他並提到，2008年四川汶川大地震、2011年日本311大震災，台灣都熱心捐款救災；2009年台灣莫拉克風災，大陸也曾大筆捐款。

羅智強募捐助河南水災。（圖／摘自羅智強臉書）

「災難來時，有時會展現人性的光輝，有時也暴露人性的醜陋」，羅智強說，五月天等人捐款，綠營名嘴卻痛罵捐款者是「王八蛋」，暴雨已肇洪災，還有人猛噴口水來助災。他批，世上最可悲者，莫過於是非不分、意識形態蒙腦，明明愛心無國界，有人卻硬把人道援助扯上政治，煽動仇恨，到底誰才是真正的「王八蛋」？

羅智強今日則在臉書表示，昨天拋磚表示要捐8萬元給河南雨後，接到一位長輩的電話：「聽說你要當王八蛋，捐款賑助河南雨災，我來陪你當王八蛋，我捐100萬」。羅智強聽了相當感動，共108萬，將透過中華民國紅十字會捐給河南雨災。