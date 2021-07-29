29日同時闖過東京奧運射箭男子個人賽首輪的魏均珩與「湯包」湯智鈞，兩人在32強賽上演難得的台灣內戰戲碼，湯智鈞最後以6比5險勝魏均珩闖進男子個人賽16強，接下來將在31日登場的16強賽對上以色列選手沙尼(Itay Shanny)。

比賽先由魏均珩先射，分別射出9、8與10分，不過湯智鈞射出兩支10分箭、1支9分箭，漂亮以29比27收下第1局；魏均珩第2局仍然穩定射出27分，剛好險勝湯智鈞1分，以27比26拿下次局，也把雙方比賽打成2比2平手。

第3局兩人第1箭都是9分，接著剛好都是各射8、10分，也讓第3局以27比27打平，雙方續以3比3平手；湯智鈞第4局一開始射出10分箭，接著射出9分，最後射出8分，成功以27比26險勝，湯智鈞重新搶回5比3領先。

魏均珩第5局射出29分的高分(10、9、10)，最後以29比27拿下，雙方回到5比5平手；來到雙方加射，看誰距離靶心比較接近，湯智鈞率先登場，射出壓線的10分箭，魏均珩只有9分，也讓湯包驚險宣告闖進男子射箭個人賽16強。