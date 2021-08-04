The Funniest Table Tennis Match in HISTORY

40歲「桌球教父」莊智淵5度征戰奧運，昨（3日）在桌球男團8強賽對德國奧恰洛夫落敗後，結束了東奧之旅，也脫口應是最後一次參加奧運。莊智淵在東奧期間展現的毅力與堅持，感動了無數國人，引發討論，更有球迷將他過去參加台苯桌球明星賽的影片翻出，盛讚是「史上最好笑桌球賽」，眾多網友看完笑瘋，高喊：沒看絕對後悔！

一名女大生在《Dcard》以「複習一下史上最好笑桌球賽－莊智淵」為題，分享2014年1月4日「台苯男子桌球明星邀請賽」，莊智淵與比利時名將賽夫（Jean-Michel Saive）的比賽畫面，並稱「這場真的沒看過會後悔，觀看次數跟鬼一樣」。這則YouYube影片的觀賞次數高達3400多萬。

影片中莊智淵與賽夫用盡各種搞笑方式「玩」桌球，除了基本的超遠距離拉球，還包括用頭打球、邊打邊偷翻記分板、搬桌子、拆廣告牆、同時打2顆球，莊智淵還幫賽夫CPR，就連球評、播報員都控制不住嘴角失守，大喊：「他們要轉圈了嗎？他們要轉圈了嗎？他們要轉圈了！」。

眾多網友也紛紛回應：「哈哈哈哈哈第一次看到，謝謝分享」、「笑瘋，對手也太可愛哈哈哈哈哈哈，果然是明星賽才能這樣玩」、「平常看起來嚴肅的莊竟然也有這一面，這個反差太可愛了吧」、「我快笑爆，一起床就有那麼有趣的影片可以看，對手超有戲，教父也不遑多讓，還幫他CPR」、「笑死 有一幕不是用頭打球嗎 打一打對方還雀躍小跑步」、「好可愛喔 原來桌球可以這樣玩哈哈哈哈 對方讓我想到豆豆先生」。

就連奧恰洛夫也出現在影片中，坐在場邊的他也是笑得合不攏嘴。