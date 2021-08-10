近年全球網路都流行把不同的圖片或GIF做成「迷因meme」，但相信全球疫情防疫讓不少民眾都在家都無聊了，像今（10日）在網路上由知名迷因Pop Cat所做成的網頁點擊器，就讓全球玩家瘋迷，玩家只需要一直點擊圖片，Pop Cat的嘴巴就會不停開合，以計算點擊次數，在點擊率太快時，Pop Cat更會變成紅眼「當機」，不過目前網頁版比較容易因手速過快而卡頓，手機版反而更能跟上玩家手速，也成為了今天大家無聊時「為國爭光」的小遊戲。

Pop Cat的網頁點擊器下方，更有各國的累積點擊次數，被網民笑稱「平凡人的奧運」，而目前來看全球點擊數已來到260億以上，台灣正居第12名。（翻攝popcat.click網站）

Pop Cat的網頁點擊器中更發現有來自北韓唯一的點擊次數。（翻攝popcat.click網站）

而在Pop Cat的網頁點擊器下方，更有各國的累積點擊次數，更能看到各國的點擊次數快速飆升，被網民笑稱「平凡人的奧運」，目前來看全球點擊數已來到260億以上，仍以芬蘭領先第一名，累積了53億多次的點擊次數，而台灣也在短短3小時內從第13名升級到第12名，看來全球的玩家都不約而同開始在比手速，不過最有趣的是，就是連北韓都有上榜位在184位，不過點擊次數僅一次，讓人不禁想到在北韓可以上網的人到底有誰，也有網民笑稱「金正恩被發現了」、「金正恩不小心＋1」。

2013年就登場的《Cookie Clicker》，可說是網頁點擊器該類的「遊戲時光屋」始祖。（翻攝自Cookie Clicker網站）

不過喜歡該類的網頁點擊器，當然還少不了2013年就在登場的《Cookie Clicker》，同樣只是單純點擊餅乾來看製作的餅乾數字一直成長，不過其還能一直以點擊製造餅乾後，以餅乾來購買遊戲中不同的道具，可讓餅乾自動化生產，而且遊戲更會直接紀錄數量，目前《Cookie Clicker》更有在Steam上推出，其擁有更多不同的功能可作使用，可說是網頁點擊器該類的「遊戲時光屋」始祖。