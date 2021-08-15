超噁！基隆豬肉置攤無人管 驚見老鼠開趴當自助吧啃食

基隆市仁愛區華三街是基隆、大台北地區收集貨物據點，近日爆出某間豬肉攤商將宰殺後豬隻暴露放置在攤位上，未妥善處理，成為老鼠自助吧，遭啃咬長達4小時，無人管理。對此，羅姓攤商表示，傳統市場有老鼠在所難免，他都有盡力維持整潔。

據了解，屠宰場深夜11點多會將屠宰後的豬隻送到華三街某豬肉攤，因豬肉未冷藏保存，或是用帆布覆蓋，直接暴露放置在攤架上，加上天色昏暗，未有人員進出，引來數隻老鼠啃食，直到隔天凌晨4點攤商到攤位進行切割、去骨等流程，老鼠才一哄而散。

對此指控，羅姓豬肉攤商表示，傳統市場都會有蚊蟲，有老鼠是正常不過的事，曾有想過投藥在攤位上，但發現會有食品安全疑慮，因此，都會固定整理、消毒，保持整潔，他說，未來會請運送業者將豬肉送到後，協助使用網子覆蓋，或是立即到場處理，並在攤位的鐵柱抹油，阻斷老鼠攀爬，讓消費者安心。

其他賣豬肉攤商也有不同處理方法，維持肉品新鮮，1名具20多年經驗攤商指出，每天凌晨12點多宰殺後豬隻會送到攤位上，他先請人到攤位上進行去骨，直到凌晨3點再親自到場分解豬肉，過程中都有人員在場，不會有老鼠啃食問題。

光是未將豬肉冷藏保存暴露在外，就會孳生細菌，何況是遭老鼠啃咬，衛生福利部基隆醫院營養師楊智凱指出，民眾如果不慎吃下肚，可能會出現會出現沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌和漢他病毒，有噁心、發燒、頭暈等症狀，建議一定要全熟。

衛生局食品藥物管理科長王翠雯說，攤商未妥善處理豬肉，將依《食品安全衛生管理法第44條》要求改善，若仍未改進，將開罰6萬元以上、2億元以下行政罰鍰。