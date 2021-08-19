前行政院發言人丁怡銘去年指冠軍牛肉麵店「皇家傳承」使用萊牛，遭告發違反《食安法》，案經台北地檢署偵結，13日認定丁怡銘所言並非謠言，予以不起訴。對此，皇家傳承牛肉麵店發聲明大嘆，為何要一次次打擊他們，並寫下，「他們只想找到他們要的答案，我的商譽、我提供的資料似乎沒有參考價值。」

台北地檢署公布不起訴原因，指出丁怡銘在去年的記者會上所指的為，在牛隻飼養過程中，曾經食用添加萊克多巴胺的飼料，而檢方函詢皇家傳承所使用的美國牛肉3家供應廠商，回函表示，上游廠受販售的牛隻均有使用添加萊劑的飼料飼養，但在屠宰前24至48小時會停止餵食該飼料，此外，進口的美牛也符合萊劑殘留容許的規定，最終認定丁怡銘所言與皇家傳承所使用的牛隻飼養過程相符，難認有謠言或不實，予以不起訴處分。

對此，皇家傳承牛肉麵今（19日）在臉書粉絲專頁聲明指出，購買牛肉皆會請廠商提供相關證明，而萊克多巴胺零檢出是其中一樣，證明牛隻並無食用何種飼料的證明。皇家傳承強調，身為商家，一定符合國家規定及標準才會用來烹煮及販售，也喊話「為何一次又一次的打擊我們，這不是政府必要的把關跟許可嗎？」

皇家傳承於聲明中指出，丁怡銘在當時記者會上所言為「冠軍牛肉麵使用萊劑美牛」，而非「牛隻在飼養過程中曾食用過萊克多巴胺，但已代謝掉」；而針對被指控使用含有萊劑的牛肉，他們亦於去年11月12日的澄清記者會上提出牛肉廠商所提供的萊克多巴胺零檢出資料。

皇家傳承提及，檢方偵訊時曾問及一道題目，旨在釐清丁怡銘於記者會上所言的「萊劑美牛」究竟為A、「含有萊克多巴胺的美國牛肉」，又或者是B、「曾食用過萊克多巴胺，但已代謝掉的美國牛隻。」

皇家傳承表示，「我的回答是A，但他們與我解釋了一小時，顯然希望我在筆錄中回答」，並於文末附上一個帶墨鏡笑而不答的表情符號；皇家傳承重申，「對我而言，他們只想要找到他們要的答案，我的商譽，我提供的資料似乎沒有參考價值」，並吐露他們自始至終都只是想煮好每碗牛肉麵的小小店家，謝謝所有人的支持與關心。

回顧此案，起因於政府去年宣布將開放萊克多巴胺豬肉進口，台北市長柯文哲同年11月12日出席行政院會議，建議萊豬應有明白標示，並做好源頭管理，丁怡銘會後開記者會回應，指台北市副市長黃珊珊親自頒獎的「2020年臺北國際牛肉麵節」冠軍店家使用的就是萊牛，強調只要符合聯合國標準，就不會有食品安全問題。

店家於同日下午就召開記者會出面澄清沒有使用萊牛，並出示檢驗報告為證，指丁怡銘的發言影響他們的生意，訂單減少3分之2，更有民眾打電話來謾罵，Google地圖上也被網友留下大量負評。

丁怡銘後來請辭發言人以示負責，台北市議員王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋等人則認為，丁的言論已涉嫌散播食安謠言，栽贓業者，嚴重影響業者生計，赴台北地檢署告發丁違反《食安法》，北檢於本月13日予以丁不起訴處分。