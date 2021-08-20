行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波被控違反《食安法》獲不起訴。檢方指出，丁怡銘當時表示「萊克多巴胺的美牛」或「萊劑美牛」，與皇家傳承所使用美國牛肉的飼養過程相符，並非謠言。國民黨團總召費鴻泰今天表示，檢方有點奇怪，好像有點要誤導，把原來丁怡銘亂講的話甩鍋給皇家牛肉麵店。

皇家傳承牛肉麵店昨天透過聲明表示，購買牛肉，皆會請廠商提供相關證明，「萊克多巴胺」零檢出是其中一樣，證明中並無牛隻「食用何種飼料」的證明，身為商家，一定符合國家規定及標準才會使用來烹煮及販售，至於飼養過程中使用何種飼料？身為商家的我們，絕非混淆支持愛護我們的顧客，為何一次又一次的打擊我們，這不是政府必要的把關跟許可嗎？

費鴻泰說，含萊劑標準是政府訂的，現在的執政黨是民進黨，邊境把關的也是民進黨政府，逃不了責任，當初信誓旦旦說要嚴守萊劑進口標準，小小牛肉麵也只是遵守政府法規。

費鴻泰認為，檢方有點奇怪，好像有點要誤導，把原來丁怡銘亂講的話甩鍋給皇家牛肉麵店。檢方代表的是公理正義，不需要去幫丁怡銘講話。

費鴻泰說，從另外一個角度來看，如果檢方講得是對的，不就代表政府在邊境把關是不合格的，「檢方不要一眼就讓人看出來你們在幫丁怡銘。」