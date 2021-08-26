中國駐加拿大大使館網站26日消息，大陸駐加拿大大使叢培武當地時間25日在加拿大主流媒體《國會山莊時報》發表題為〈如何看孟晚舟事件〉的署名文章，直指孟晚舟事件是一起嚴重的政治事件，一併說明孟案與加拿大公民在大陸涉毒、刺探國家機密遭判刑案件，性質完全不同，孟案才是「人質外交」，同時敦促加方，拿出獨立自主精神和勇氣，盡快釋放孟晚舟。

叢培武在文章指出，截至8月26日，華為公司財務長孟晚舟已被加拿大任意拘押長達1000天，引發國際社會廣泛關注。要回答外界普遍關注的幾個問題。

叢培武稱，在怎麼看孟晚舟事件部分：事實充分證明，孟晚舟事件就是一起嚴重的政治事件。美方的目的就是打壓中國高技術企業、阻撓中國發展。加方充當美方幫凶，被美方利用了。孟晚舟抵加前，美方曾向許多與美簽有引渡條約的國家提出逮捕並引渡孟晚舟，唯有加拿大接下這個燙手山芋，這激起了中國人民強烈憤慨。令人鼓舞的是，已有越來越多人認清孟晚舟事件的政治性、非法性和非正義性。表明公道自在人心。

叢培武說明，在怎麼看加拿大公民個案方面：

近期，中方法院依法分別就加籍被告斯帕弗為境外刺探、非法提供國家祕密案和謝倫伯格走私毒品上訴案作出一審和二審公開宣判。加一些媒體和專家稱中方搞「人質外交」，加政府也指中方搞「任意拘押」，聲稱相關審判不符合「最低國際標準」。

叢培武稱，必須指出，孟晚舟事件與加國公民個案性質完全不同。相關加公民涉嫌犯罪，證據確實、充分。中方主管部門依法辦案，充分保障加公民包括領事探視權在內的合法權利，何來「人質外交」？美國捏造虛假的「欺詐」指控、加拿大充當幫凶拘押沒有違反任何加國法律的孟晚舟，才是不折不扣「人質外交」、「任意拘押」。加方對中方司法機關依法辦案說三道四、粗暴干涉中國司法主權，這才是徹頭徹尾的不符合「最低國際標準」。

叢培武強調，日前，有1000多萬來自中國和世界各地的網民連署了致加拿大駐中國大使公開信，要求加方糾正錯誤，立即無條件釋放孟晚舟。加國內也有不少有識之士不斷呼籲加政府依據加《引渡法》授權終止對孟的引渡進程。中方敦促加方認真傾聽這些正義的呼聲，拿出獨立自主的精神和勇氣，盡快釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。