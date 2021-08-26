大陸電信巨頭華為財務長孟晚舟遭加拿大拘留屆滿1000天，引渡案等候法院最後裁決之際，中國駐加拿大大使叢培武於當地時間25日與孟晚舟通電話，表達慰問，並請她堅定信心保重身體。

中國駐加拿大大使館網站消息，孟晚舟引渡案司法聽證已於8月19日結束，法官當庭表示，將在10月21日宣布最後的裁決日期。如法院支持引渡合法，將交由加拿大司法部長做最終批准。

據指出，叢培武在電話對孟晚舟說，在被加拿大任意拘押1000天之際，謹表示深切同情和慰問。我們對加方錯誤行徑予以嚴厲譴責。

叢培武強調，中國政府堅決維護中國公民和企業的正當合法權益，任何試圖霸凌、欺壓中國人民的行徑都必將遭到痛擊。將繼續敦促加方正視自身嚴重錯誤、正視有關事件的政治性質、正視中方嚴正立場、正視14億多中國人民的強大民意，盡早作出將孟晚舟釋放的正確決斷。請她堅定信心，保重身體。期待她早日平安回家。