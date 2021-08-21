正在中國太空站天和核心艙上的神舟12號太空人聶海勝及劉伯明，昨早完成第二次出艙任務。中國航天員中心航天員系統副總設計師王春慧介紹太空人後續任務主要有三項，第一是做好收尾工作，如維護保養出艙服等。第二是抓緊鍛鍊身體，為返回地球做適應性調整。第三項任務，就是要準備迎接神舟13號。

王春慧出席央視節目，介紹太空人後續工作重點指出，經歷第二次出艙活動後，太空人後續任務主要有三項，第一是要做好收尾工作，比如維護保養出艙服等。第二是抓緊鍛煉身體，為返回地球做適應性調整。航天員中心有一個失重生理效應的防護團隊，會根據太空人現在的身體狀況，肌肉、骨骼、心血管等方面情況，做出適應性鍛鍊方案，以保證他們回到地球以後能更好進行恢復，每天也都會根據他們的狀況提供「處方」來進行調整。

至於第三項任務，就是要準備迎接神舟13號。王春慧稱，太空人接下來要對太空站內的一些物資物品進行梳理、盤點，便於下一波太空人乘組過來後容易地找到東西。另外，太空站一些設備需要從貨船裡進行一些轉移、布置等，也要對太空站的各種功能進行設置，為迎接下一波太空人乘組的到來做準備。王春慧透露，其實第二次出艙活動中，太空人把兩個腳限制器都放到艙外工具箱上，也是為太空人的後續工作做準備。

王春慧並提及「再生式生命保障系統」，直言是關係到中國太空站將來能不能可持續運行，是真正在軌運行下去的一個非常關鍵的技術，目前通過在軌驗證是非常好。再生生保共涵蓋五大方面，從水中制氧的電解制氧、去除二氧化碳及微量有害氣體、將尿液再生生成水，還有水處理及二氧化碳的還原等。

王春慧稱，從運行一個月的情況來看，三名太空人每天大概需要11至12公升的水，目前通過該系統生成可以保證有9公斤水，使水資源的閉合度達80％，再加上二氧化碳還原所產生的水，閉合度就能夠提升到90％以上。如果不採用「再生生保」，三名太空人在軌一年涉及物資接近7.5噸，如今則下降至僅1.1噸。