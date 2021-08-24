高端疫苗23日開打，桃園市傳出首例疑似施打疫苗後身體不適死亡案例，56歲馬來西亞籍陸姓作家，23日施打高端疫苗返家後身體不適，24日一早家人發現他躺在床上沒有呼吸心跳，送醫宣告不治。陸姓作家本月15日也發文曾去參觀高端疫苗廠，言論都是對高端疫苗的支持，如今傳出他接種高端後猝逝消息，令親友不捨外，網友也說千萬別掛保證叫人去打。

馬來西亞籍陸姓作家1983年來到台灣，熱衷政治活動，是詩人、政治評論家及美食專欄作家等。在高端疫苗開打第一天，他還在臉書分享一家三口施打高端疫苗，表示和蔡英文總統同一梯次接種「很榮幸」，PO文上傳照片說女兒露卡不露臉，兒子沒拍照，他自己則是露背景，甚至留言向朋友說「支持國安工業高端，而且科學證實高端最有效也最安全」，沒想到24日卻傳出他接種疫苗後死亡的消息。

陸姓作家在本月15日也在個人臉書PO文說他去參觀高端疫苗廠，還點出高端生產重點，「問題不在機器，真實的產能，還受制於原料及訂單」，點出疫苗最重要在計畫生產，有了訂單，準備好原料再來生產。他也說，高端只要趕快有訂單，2021年就能生產1500萬劑，但憂心的是屆時世界各國可能會爭相搶購，政府沒預定的1000萬劑會被國外買走。他更強調別的疫苗18歲以上才能打，高端疫苗12歲以上就可以打，打完就可以正常上課，不只對台灣重要，對全世界都是重要的，言論都顯示他對高端疫苗的支持，如今卻傳出他在施打疫苗後猝逝，讓親友相當震驚。

網友也紛紛說，看到陸姓作家的言論令人不勝唏噓，有時候旗不要隨便立，掛任何保證讓人去打，「說服他去打的人現在肯定後悔不已」。