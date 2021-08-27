桃園一名溫姓男子在接種高端疫苗2天後猝死，指揮中心發言人莊人祥表示個案有糖尿病史，體重約120至130公斤，卻遭遺孀指控「丈夫被增重」，指揮中心26日為此做出回應，表示是目測，請家屬見諒。對此，藍委洪孟楷痛批，指揮中心其背後心態是想推卸責任，還是誘導是其身體狀況不佳？他更強調，假新聞不該從官員口中出現。

洪孟楷今（27）在臉書發文表示，施打高端疫苗後猝死的桃園溫姓男子，被疫情指揮中心在記者會上增重40公斤，一天之後家屬質疑才改口，代表第一時間根本沒有掌握狀況。正常的80-90公斤的成年人體重被增加到120-130公斤，其背後心態是想推卸責任？誘導是其身體狀況不佳？無論何種原因，記者會是正式官方說法，假新聞不該從官員口中出現，別把正式記者會搞得像是公司法說會，別踐踏人民對於疫情中心的信賴。

溫男是否因為高端疫苗造成猝死，洪孟楷直言，仍待法醫勘驗，但最不應該的就是把死者最基本的體重給說明錯誤，一來這是對死者的極度不尊重、更是對家屬的二次傷害；二來偏離正常體重，所以就能推卸相關責任？人民要的是安全、是真相，不是說大話的自圓其說。

洪孟楷批評，疫情中心對於特定疫苗的偏好及護航，不能成為假新聞散佈的藉口，記者會更不能成為假新聞的溫床，沒有掌握的數據寧可不說、也不能說錯。這更是官方記者會應有的最基本嚴謹態度，疫情中心別濫用自己的公權力，更別再踐踏人民對於政府僅存的一點信賴。