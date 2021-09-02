首批93萬劑輝瑞／BNT今日上午7時抵台，慈濟執行長顏博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬、疫情指揮中心指揮官陳時中、疾管署長周志浩等人，手裡拿著「感謝企業及民間單位共同捐贈BNT疫苗」看板到場接機，指揮中心表示，這批疫苗為多劑型包裝，每瓶6人份，效期至明年1月15日。

首批BNT疫苗今早7時運抵台灣，慈濟基金會執行長顏博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬、疫情指揮中心指揮官陳時中等人，一同道機場接機。（圖／慈濟基金會提供）

指揮中心指出，這批BNT疫苗共93萬劑，為多劑型包裝，每瓶6人份，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2至8°C冷藏設備可保存1個月，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至明（2022）年1月15日。

指揮中心說明，這批BNT疫苗共計93萬劑，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲學生造冊接種；及18至22歲族群優先施打，其餘將提供已意願登記民眾，後續再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

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