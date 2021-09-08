為防範新冠肺炎，政府旨在增加疫苗覆蓋率，鼓勵民眾登記意願儘快施打疫苗，不過有網友在PTT發文指出，有公司將施打高端的員工，一同視為「未施打疫苗」禁止施工，好奇發問打高端被排擠該怎麼辦？

原PO在PTT八卦板發文，友人的公司群組發布通知，寫道「各工班注意：疫情日漸升起，車輛回公司一定要全車消毒，及未施打育苗（疫苗）者及有打高端者，暫時不要進入疫區施工，除非有客訴或是急件必須施工，非必要請勿進入疫區施工，請各班配合」。

網友轉貼友人公司通知，打高端跟未打疫苗者禁入施工。（翻攝PTT）

打高端疫苗等同未施打疫苗，讓原PO不禁想問「這是不是可以檢舉職場霸凌呀？有沒有八卦？」

網友見狀也紛紛留言「公司自己有自己管理方式又不犯法」、「很正常，沒三期數據跟食鹽水一樣」、「老闆頭腦清楚，給過」、「打電話給時中，請他解釋高端的保護力」。也有人說「PO出來這老闆要被整死了」、「要被勞工局還是衛生局罰呢?」、「我相信會有很多熱心民眾幫忙檢舉的」。

另外也有人質疑對話真實性，「錯字？我猜可能不是台灣人？」、「隨便一條簡訊就能帶風向，厲害了」。

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