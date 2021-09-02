新冠肺炎疫苗第二類對象從9萬膨脹到27萬人，被質疑是特權疫苗，資深媒體人黃創夏今天在臉書表示，8月31日指揮中心公布的第二類造冊人數中，防疫相關政府人員竟高達86939人，讓他驚訝「繁殖擴散速度真的不輸Delta！」

黃創夏今(2日)在個人臉書發文表示，6月16日指揮中心副指揮官陳宗彥說「第二類」防疫相關政府人員共7400人，到了8月31日，指揮中心公布的防疫相關政府人員總數竟暴增到86939人，「繁殖擴散速度真的不輸Delta」。

黃創夏分析，第二類新冠疫苗造冊施打對象，中央人數從3300人擴大至23753人，地方人數從4100人增加至63186人，為此黃創夏表示，「真是天下烏鴉一般黑！」

貼文一出引起網友討論，「滿街都是大官」、「我認識的人也擠進去第二類地方重要官員……」、「第二類為何都不打高端？」、「民航局的算哪一種？」、「查一下疾管署派駐各縣市的人員屬於哪一類」、「繁殖能力比病毒還強」。