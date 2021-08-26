馬來西亞籍陸姓作家在施打高端疫苗後猝死，因家屬曾說陸有高血壓病史，為釐清死因是因疾病或因接種疫苗不良反應所導致，桃園地檢署檢察官偕同法醫在26日解剖遺體，桃檢表示，檢察官率高檢署法醫解剖後，已採集陸男部分檢體帶回法醫研究所化驗，等待檢驗報告出爐後會再對外說明死因。