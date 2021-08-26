陸姓作家遺體解剖 檢方採集部分檢體化驗釐清死因 11:542021/08/26 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸姓作家遺體解剖檢方採集部分檢體化驗釐清死因。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞籍陸姓作家在施打高端疫苗後猝死，因家屬曾說陸有高血壓病史，為釐清死因是因疾病或因接種疫苗不良反應所導致，桃園地檢署檢察官偕同法醫在26日解剖遺體，桃檢表示，檢察官率高檢署法醫解剖後，已採集陸男部分檢體帶回法醫研究所化驗，等待檢驗報告出爐後會再對外說明死因。 桃議員朱珍瑤涉詐200萬助理費「選美皇后」服務處遭搜索 民進黨中常會英挺高端 稱掌握疫苗生產國家戰略 #陸姓作家 #採集 #檢體 #化驗 #釐清死因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸姓作家打高端猝死相驗出爐 高大成推測死因與1習慣有關 19:372021/08/25 社會 充電線勒斃19歲兒制止毆母 高雄父凌晨25萬交保 07:202021/08/26 社會 台商打探法輪功資料 二審逆轉無罪 04:102021/08/26 社會新聞 19歲身障兒「和母起爭執」遭父充電線勒斃 行兇父「殺人罪聲押」25萬元交保 04:102021/08/26 社會新聞 沒病史只血壓略高 家屬慟難接受 04:102021/08/26 焦點要聞 岳母打AZ猝逝 九把刀寫陳情書求還原死因 07:472021/08/26 生活 陸姓作家接種高端疫苗猝死 檢方26日解剖釐清死因 15:012021/08/25 社會 九把刀岳母解剖報告遲未出爐引疑慮 法界：最快需2個月 09:492021/08/26 社會 作家陸之駿打高端隔日猝死 檢下午相驗查死因 12:362021/08/25 社會 陸駐加大使在加媒發文：敦促加方傾聽正義呼聲 盡快釋放孟晚舟 10:182021/08/26 兩岸 啃老男狠心狂刺母217刀身亡 辯思覺失調遭打臉 二審仍判無期 11:222021/08/26 社會 社會熱門新聞 北市燒臘名店「東門鴨莊」少東身亡 北宜騎重機遭預拌車輾斃 - 社會 北宜紅牌重機疑過彎不慎 連撞2台預拌車慘死輪下 - 社會 5小時內兩起 東門鴨莊少東北宜撞車亡 又1騎士衝落山谷無生命跡象 - 社會 離譜 陸軍裝甲車變速箱弊案軍方竟「逾時」求償 廠商免賠 - 社會 陸姓作家打高端猝死相驗出爐 高大成推測死因與1習慣有關 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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