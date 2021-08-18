1名網友日前在1間鹹酥雞攤發現招牌寫道「加鹽酸」瞬間傻眼，不過細看之後才發現該3字分別是屬於其他句子，僅是因橫式讀法、直式讀法的差異而造成的有趣烏龍事件，他事後也笑說「老闆，我要一份鹹酥雞加鹽酸」；其他網友也笑「腐蝕性不夠強我可是不吃」、「加鹽酸去骨不好嗎」、「自己嘔出來也可以」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片中是1處鹽酥雞攤位的招牌，招牌內容除了原本的菜單外，店家還在招牌下方貼了不少字條，其中1個字條寫到「美味加、搭配鹽、泰式酸」，下方的字被另1張紅色字條蓋住，不過該網友發現該3項文字的第3字串起來竟變成「加鹽酸」，讓他笑說「老闆，我要一份鹹酥雞加鹽酸。」

網友在1間鹹酥雞攤發現招牌寫道「加鹽酸」，細看之後才發現該3字分別是屬於其他句子，僅是因橫式讀法、直式讀法的差異而造成的有趣烏龍事件。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言笑說，「各位，你們知道胃中有1～3％鹽酸嗎」、「餐點好，請到外面稍等，醫護人員馬上就會來了」、「自己嘔出來都可以」、「然後拿到只剩一個破洞的袋子」、「請問要pH值多少的」、「腐蝕性不夠強我可是不吃的喔」、「加硫酸去骨不好嗎，老饕才懂得吃」、「隱藏菜單」，也有網友推測出原文應是「自製泰式酸辣醬，搭配鹽酥雞，美味加倍」。

其實餐廳招牌「橫讀」與「直讀」鬧出的笑話不少，先前也有人發現1間餐廳的招牌寫「控肉飯、肉燥飯、炒麵、大骨、便當」，其第1字連在一起就變「控肉炒大便」；也有1間早餐店的招牌寫「鐵板麵、漢堡、吐司、奶茶」，不過該4項的首字卻拚成「鐵漢吐奶」。

1間早餐店的招牌寫「鐵板麵、漢堡、吐司、奶茶」，不過該4項的首字卻拚成「鐵漢吐奶」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）