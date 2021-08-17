威力彩昨晚（8/16）頭獎仍未開出，連40摃累積金額上看21.5億元，讓許多想要一夕致富的民眾再度希望落空，藝人黃子佼透露日前請助理買了威力彩，對獎後發現有中獎，但如今彩券卻遇熱變色，讓他在臉書上急問：「這樣可以領獎嗎」。

黃子佼日前拍外景時路過彩券行，當下覺得是一種「驚喜與徵兆」，便請助理幫忙選買500元彩券，沒想到剛剛準備要對獎時，發現因為把彩券放在溫度過高的烤箱上，導致感應紙已經焦黑變色，雖然日前有對中小獎，但如今幾乎看不出來上面的數字，讓他無奈表示：「一波三折是什麼意思呢？然後，這樣可以領獎嗎？」更傻眼驚呼：「沒有最荒謬只有更荒謬」。

對此，網友紛紛留言：「條碼還很清楚可以掃，我有一次是撕成好幾塊但是條碼在，黏回去就好」、「上次中一萬的放在褲子裡，被老婆拿去洗衣機洗爛了」、「這樣也可以領獎、上面一排號碼清楚就可以了」、「掃QR CODE獎號不見不太影響，把QR CODE區保護好」、「你可以拿去銀行兌獎，就算條碼不在了，你的內碼還在，就有辦法兌獎」。

至於Lulu黃路梓茵則是把彩券揉爛丟在桌上，無奈表示：「我明天會好好上班的，也會好好主持金曲獎」，透露出無法成為億萬富翁的失落，不過後來發現還是有中100元，讓她開心表示：「明天還是會把彩劵攤平去彩券行換錢」。