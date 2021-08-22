威力彩頭獎41連槓，預計下期8月23號頭獎獎金上看27億元。正值農曆七月，人生後運規劃師徐震諒針對各生肖的財利方和納彩時辰提出建議，跟著12生肖農曆七月財運指南，讓大家自帶財氣，福運滿門！
今年辛丑年大利南北方，財庫聚寶源集中在北部與南部，本月農曆七月丙申月，財利集中在南部與東南偏南部。各生肖的最佳財運方及最佳財運時辰：
屬鼠：
最佳財運方－居住地的東北方、西北方。
最佳財運時辰－早上7點至9點、下午3點至5點。
屬牛：
最佳財運方－居住地的東方、西北方。
最佳財運時辰－早上9點至11點、下午5點至7點。
屬虎：
最佳財運方－居住地的東方、東北方。
最佳財運時辰－早上11點至下午1點、晚上7點至9點。
屬兔：
最佳財運方－居住地的西方、西南方。
最佳財運時辰－下午1點至3點。
屬龍：
最佳財運方－居住地的北方、西北方。
最佳財運時辰－下午3點至7點。
屬蛇：
最佳財運方－居住地的南方、東南方。
最佳財運時辰－早上9點至11點、下午1點至7點。
屬馬：
最佳財運方－居住地的北方、西北方。
最佳財運時辰－早上7點至9點、下午1點至3點、晚上7點至9點。
屬羊：
最佳財運方－居住地的北方、東北方。
最佳財運時辰－早上9點至下午3點。
屬猴：
最佳財運方－居住地的南方、東南方。
最佳財運時辰－早上7點至9點、下午3點至5點。
屬雞：
最佳財運－居住地的東方、西北方。
最佳財運時辰－早上7點至11點。
屬狗：
最佳財運方－居住地的南方、東南方。
最佳財運時辰－早上11點至下午1點。
屬豬：
最佳財運－居住地的東方、東北方。
最佳財運時辰－下午1點至3點。
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