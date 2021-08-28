帕運作為身心障礙者的最高殿堂，42歲才拿起球拍的全國最強阿嬤盧碧春，58歲闖進東京帕運桌球八強行列，27日晚間敗給中國選手谷曉丹，無緣晉級四強，但她展現不服輸、不怕輸的堅強意志力，為每個追求超越自我的運動員立下典範。

賽事結束後，新北市代表也帶著市長致贈的花束和全國運周邊到選手家裡祝賀，新北市體育處表示，原排名世界第10名的盧碧春，東京帕運打進八強的成績，展現超越自我的生命力，這過程和單一場比賽的勝敗無關，都值得大家向她看齊。

盧碧春因為先生林我欽而接觸桌球，原先打桌球只是興趣，在家人一同打球的鼓勵中，不僅持續進步，也打出興趣，先成為身心障礙桌球項目TT4的臺灣障礙，在全國身心障礙運動會中達成5連霸成就，今年更是解鎖東京帕運關卡，過關斬將打到世界前八。每天4到6小時的刻苦練習中，展現了「不怕起步慢，和自己對戰」的精神，面對人生永遠的對手－自己，永遠都有機會超越、更強。

體育處表示，板橋第一運動場長期作為身障桌球訓練的基地，將持續推廣，讓每一位身障選手都有機會來這裡找到自己的舞台；另外板樹體育館的輪椅夢公園，則是為身障者打造的運動天地，專業的器材設備都能安全有效的協助身障市民增強體力，未來也將推動系列的身心障礙運動課程，歡迎市民踴躍參加。