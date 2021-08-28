大陸恆豐銀行成私人提款機，「前前」董座姜喜運也判死緩。（澎湃新聞）

大陸官方公眾號「長安街知事」28日消息，果真是不要命的私人提款機！因山東煙台公營恆豐銀行前董事長姜喜運涉貪7.54億元（人民幣，下同）落馬而上台的蔡國華，又因涉貪103億元下台，山東高院27日二審宣判，維持死緩、終身監禁判決。蔡國華任職期間每天報銷40萬元。他也是恒豐銀行弊案第二個被判處死刑緩期執行、終身監禁的董事長。

報導稱，蔡國華出生於1965年4月，山東陽信人，曾任團濱州市委書記，沾化縣長，沾化縣委書記，煙台副市長，煙台市委常委、副市長等職。2013年12月任恒豐銀行董事長，2017年11月被查。

恒豐銀行地處煙台，是12家大陸全國性股份制銀行之一，於2003年完成整體改制，並由煙台住房儲蓄銀行更名為恒豐銀行。

2020年6月9日，山東省東營中院公開審理蔡國華案。檢方指控其犯國有公司人員濫用職權罪、貪汙罪、挪用公款罪、受賄罪、違法發放貸款罪5項罪名，涉案金額達103億元。

其中，因在任職恒豐銀行董事長期間，平均每天報銷花費40萬元，以及被指向某公司索要位於香港太平山頂的一套價值4.74億餘元別墅，蔡國華案備受關注。

開庭第二天，中央紀委國家監委網站發文稱，這家公家銀行竟淪為了他的私人提款機，令人瞠目結舌。

2020年11月6日，東營中院一審判處蔡國華死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

蔡國華上訴後，2021年8月27日，山東高院二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

二審判決指出，2014年至2016年，蔡國華在擔任恒豐銀行股份有限公司黨委書記、董事長期間，濫用職權，違規在恒豐銀行發放核心員工獎勵薪酬、推行員工股權激勵計畫，造成恒豐銀行損失共計人民幣8.9億餘元。

2014年至2017年，蔡國華利用擔任恒豐銀行股份有限公司黨委書記、董事長的職務便利，單獨或夥同他人非法占有恆豐銀行公共財物，共計折合人民幣1018萬餘元。

2015年至2016年，蔡國華利用擔任恒豐銀行股份有限公司黨委書記、董事長的職務便利，未經集體研究，擅自決定將恒豐銀行48億元資金以信託貸款形式轉入其個人實際控制的公司使用，進行營利活動，謀取個人利益。

2006年至2017年，蔡國華利用擔任沾化縣委書記、煙台副市長、恒豐銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，索取或非法收受他人財物共計折合人民幣11.8億餘元（其中10.7億餘元未遂）。

2017年4月至8月，蔡國華在明知申請貸款專案不符合發放貸款條件的情況下，授意銀行工作人員違規發放貸款35億元，給恒豐銀行造成特別重大損失。

無獨有偶，蔡國華是恒豐銀行第二名被判處死緩、終身監禁的董事長。2019年12月，前董事長姜喜運因貪汙、受賄、違規出具金融累證、故意銷毀會計憑證、會計帳簿，涉貪7.54億餘元，2013年退休、2014年被查，一審被判處死緩，終身監禁，不得減刑、假釋。