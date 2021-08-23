威力彩頭獎連摃41期，23日頭獎上看27億元，若今天有民眾幸運一注獨得，將拿下今年以來最高單注獎金，為第三屆、第四屆以來最高單注獎金。第110000067期威力彩開出，第一區獎號由小至大分別為：08、09、19、23、24、35，第二區獎號為：01。

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