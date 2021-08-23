全民瘋搶27億 今晚威力彩頭獎號出爐 20:562021/08/23 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎連摃41期，23日頭獎上看27億元，若今天有民眾幸運一注獨得，將拿下今年以來最高單注獎金，為第三屆、第四屆以來最高單注獎金。第110000067期威力彩開出，第一區獎號由小至大分別為：08、09、19、23、24、35，第二區獎號為：01。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 獎金飆上21.5億元 威力彩今晚頭獎號出爐 威力彩上看27億 這時間買頭獎最有機會！ #威力彩頭獎 #來最高 #單注 #獎金 #獎號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台味綠旋風來襲 綠豆沙夯爆 04:102021/08/20 時尚消費 太魯閣號事故報告 罹難者多為站票、第8車廂和連接處奪27命最慘 14:362021/08/23 生活 男花800元買威力彩狂中8個獎 差2號抱21億秘訣曝光 08:302021/08/23 生活 威力彩上看27億！身分證尾數4數字 可望發偏財 16:202021/08/21 運勢 謝忻炸出暗黑深溝 曝威力彩下注秘訣公開中獎金額 11:102021/08/20 娛樂 熊熊15秒運動片太香艷 G級美胸狂晃網全暈 19:452021/08/23 娛樂 威力彩飆27億 5生肖今日最旺 有機會抱頭獎回家 10:302021/08/23 運勢 太魯閣號事故49死調查報告出爐 6大缺失台鐵無法卸責 17:242021/08/23 生活 第32屆金曲獎收視率出爐 最高點落在「她」 逾137萬人收看 14:582021/08/23 娛樂 威力彩飆28億 最熱門數字曝光 這號碼狂開196次 19:012021/08/23 生活 尷尬！不知要恭喜還是安慰 熟客只差1號碼 威力彩頭獎飛了 16:492021/08/21 財經 財經熱門新聞 終結連槓 威力彩27億頭獎一人獨得 獎落新北 - 財經 全民瘋搶27億 今晚威力彩頭獎號出爐 - 財經 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 半導體各國自給自足成定局？ 格芯CEO揭未來10年驚人發展 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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