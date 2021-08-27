繼威力彩開出27億元頭獎後，今晚又有億萬富翁誕生；台彩公告，大樂透今晚開獎，頭獎金額5.1億元也開出來了，獎落台中市大甲區中山路一段的「鑫穩贏彩券行」，由一名幸運兒獨得。

根據台彩網站公告，110000078期的大樂透，開出的獎號依大小排序分別為08、11、16、32、35、43，特別號為41。