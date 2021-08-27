又有億萬富翁誕生！大樂透5.1億元 獎落台中市大甲區 22:092021/08/27 中時新聞網 蔡宗倫 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又是一注獨得！大樂透頭獎5.1億，獎落台中大甲。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼威力彩開出27億元頭獎後，今晚又有億萬富翁誕生；台彩公告，大樂透今晚開獎，頭獎金額5.1億元也開出來了，獎落台中市大甲區中山路一段的「鑫穩贏彩券行」，由一名幸運兒獨得。 根據台彩網站公告，110000078期的大樂透，開出的獎號依大小排序分別為08、11、16、32、35、43，特別號為41。 九族文化村雕塑大賽總獎金300萬元 首獎張家銘獨得100萬元 股神建商炒航運股 狂砸3億賺驚人數字 網跪：絕了 #注獨得 #大樂透頭獎 #獎落 #台中大甲 #大樂透 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綜合台不是綜藝台 04:102021/08/27 時論廣場 神準靈數5選1 下半年後勢看漲大翻身 20:262021/08/27 運勢 3大品牌齊聚 疫苗黃金周來了！這件事最關鍵 08:482021/08/27 生活 一夜致富還有機會！大樂透頭獎5.7億 獎號出爐 21:052021/08/27 財經 Today at Apple邀來Lulu主講 分享如何練就說話藝術 12:162021/08/27 科技 開學在即疫苗覆蓋率不足 大數據公開網友5大防疫煩惱 12:002021/08/27 科技 盧秀燕為攤商請命 籲中央改弦易轍發放小面額五倍券 11:182021/08/27 政治 喀布爾機場大爆炸 陸外交部：強烈譴責 16:292021/08/27 兩岸 張少熙告別致詞 全大運10月復辦 04:102021/08/27 運動天地 攤商嘆發太晚 面額大難受惠 04:102021/08/27 財經焦點 台積漲價 大摩：三客戶毛利率有壓 04:102021/08/27 財經要聞 財經熱門新聞 基本工資有望調漲 蘇貞昌1句話 卻讓上班族全怒了 - 財經 外資買超182億 買最多是這檔 本周狂掃貨12.4萬張 - 財經 握船票該棄守？ 貨櫃三雄漲不動3大關鍵曝光 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 市場聚焦鮑爾發言 道指開盤小幅開高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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