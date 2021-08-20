酥脆鮮嫩的炸雞是不少老饕的最愛，各國也有不少獨特的料理方式，不過日前就有網友不解，為何台灣炸雞攤卻很少賣「大雞腿」？對此就有內行人點出3大關鍵，掀起眾人熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「炸雞攤怎沒賣炸大雞腿呀？」為題，PO文指出前陣子回南部時，發現炸雞攤的大雞腿竟被拆成「棒棒腿」跟「腿排」分開賣，反觀炸大雞腿好像只會出現在便當店或自助餐店，讓他不禁好奇背後原因。

貼文一出隨即掀起不少網友共鳴，紛紛留言回應「菜市場有」、「大雞腿成本貴」、「分開賣賺比較多，也比較好賣」、「便當店也很少看到大雞腿了，都是棒棒腿便當」。

不過也有內行人直言，炸雞攤之所以不賣大雞腿，主要考量到「耗油」、「炸製時間」和「回鍋油溫」3大關鍵，「不好炸，很容易裝熟」、「時間太長，基本要10分鐘左右」、「有些炸好要保溫，可能都要回炸，太麻煩」、「肉太厚炸不熟，浪費時間，難怪很少會看到」。