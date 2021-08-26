《人間條件7》編導吳念真表示，劇場要有觀眾，才是圓滿。（綠光劇團提供）

綠光劇團新戲《人間條件7》搬演台灣女工故事。（綠光劇團提供）

綠光劇團原本完售因疫情而取消演出的新戲《人間條件7》，改以間隔座登場，在台北國家戲劇院首演，編導吳念真表示，「在最困難的時候，綠光選擇演出，希望在這場演出之後，所有團隊都可以演出了，劇場要有觀眾才圓滿。」

吳念真說，《人間條件7》寫的是台灣女工故事，是從他國小同學的經歷得到的靈感，他出生於1952年，民國53年，他小學畢業，由於他讀的是升學班，畢業後還可再讀中學，但其他一起畢業的同學，大都在畢業那天，開始踏入職場，必須到工廠上班，維持家計，「這就是我們那個年代的模式，小學畢業那天，等同踏入職場。」

吳念真表示，他後來和早早就外出工作的同學們重逢，聽到這群人在回顧人生時都有類似的感觸，「她們在13歲就離開家，太早當大人，一個人長大，16、17歲就要面對屬於大人的困難。我們都已經老了，我必須把這些故事寫出來，那是屬於台灣女性強韌的生命力。」

吳念真表示，他過去把同學經歷先是寫成小說，在服兵役的階段，有次做了一個夢，要寫一部劇本叫作《北斗七星》，他在睡夢中一直哭，哭到軍中同袍察覺異狀，把他叫醒，但醒來之後，《北斗七星》沒寫成，明年就要70歲的他，寫了《人間條件7》。

這次的執行導演是吳念真的兒子吳定謙，吳念真表示，排練過程，也是一種兩代溝通和兩代融合，世代交棒，有越來越多事，要讓年輕人練習自己負責。

吳念真表示，老年人因為自己曾經吃了很多苦，「所以常常會覺得年輕人不夠努力，不敬老尊賢，但如果過度拘泥自己生命經驗，會變成討人厭的老師。」吳念真說，看戲時年輕人可以看到長輩怎麼成長，而長輩可以回顧自己的生命經歷，兩代之間因而有了溝通的機會。

演出將於9月3日至5日在台北國家戲劇院首演，之後到台中國家歌劇院、高雄衛武營歌劇院、台北城市舞台、台南文化中心演出。