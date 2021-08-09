王子在片中飾演黑道兄弟，陳德容則飾演酒店老闆娘。（禾力文創提供）

《山中森林》8日拍攝夜戲到9日清晨才收工，圖為王子（左起）、陳德容和導演姜寧。（禾力文創提供）

陳德容除了主演《山中森林》，也擔任電影製片人。（禾力文創提供）

「瓊瑤女神」陳德容和王子（邱勝翊）8日復拍國片《山中森林》，談到兩人復拍之後第一場戲，王子說自己是個自律的人，習慣在工作前調整生活作息，「我平常晚睡晚起，但是知道要復拍了，刻意前一個星期調整作息早睡早起，沒想到每一天都是夜戲」，一旁的陳德容聽完笑說：「你是狀況外嗎？這部戲從頭開始都是夜戲啊！你忘了在這部戲裡面我們都是屬蝙蝠的！」

而除了主演還擔任製片人的陳德容掩不住好心情說：「很雀躍，終於可以出門，兩個月都在家裡，這段時間很多人都廚藝精進。」她表示居家防疫期間保持身材是一定的，要在電影中呈現自己最漂亮的一面和最好的狀態，「怎麼把酒店老闆娘詮釋得更貼切，有空就會想一下演法」。

陳德容坦言《山中森林》停拍期間，一顆心懸在那邊，「會覺得很煩，各方面都準備好了，突然來了疫情，在家裡沒有一刻鬆懈，因為怕發胖，所以吃的東西都很節制」。王子則說，一開始會很在意何時能復工，「後來就先當這部戲拍完了，等到確定要拍再上緊發條」。

被問到和陳德容對戲，王子表示對方很照顧他，「她很漂亮、很專業、人很好，第一次對戲就請我吃甜點，很開心！」陳德容笑說：「因為你是王子啊！」而電影復拍，劇組也嚴守防疫規定，上工前先快篩，王子說：「我鼻子敏感，做快篩眼淚鼻涕爆噴。」

王子表示和陳德容在電影中「做了平常不會做的事情」，神秘賣關子說：「拍完看起來很像，但這是黑道常會做的事，就像喝水一樣平凡。」原來是為戲學抽菸，陳德容說：「我們很多第一次都獻給這部戲，（電影中）看起來滿像的，但是我們其實平常都不會。」而導演姜寧則讚王子敬業，演技顏值兼具、又會唱歌，像《旺角卡門》中的劉德華，王子害羞求饒：「亂講，我還要再努力，不要害我招黑了，他是我尊敬的偶像。」

至於拍片期間有沒有遇到困難，陳德容開玩笑說導演姜寧是「第一名困難導演」，認真的他常常突然會有很多新的想法，「大家對這部電影充滿熱情，這題材大家都沒有嘗試過，心情滿興奮的，也很有挑戰性，導演有很多想法，想給觀眾帶來新鮮感受，所以我們也會有很多研究」。

王子被問這幾個月心情有沒有什麼波瀾？「還好，都在家裡，有重新思考一下人生。誰都沒想到會遇到疫情，沒有拍過一部電影是停了兩個月再拍的，感覺重新拍了一部戲。（復工後）第一次見到這麼多人，不然都是見到我弟，每天你看我我看你，我已經看膩了」。