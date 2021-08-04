亞洲槍神鄭兆村4日參加奧運標槍資格賽，鄭兆村以68.18米、71.20米的成績完成前2標投擲，並第3標以失敗收場止步資格賽未能前往奧運決賽殿堂，賽後鄭兆村太太許如玟也接受訪問表示，「知道自己問題在哪邊就好，我們3年後再來。」

標槍好手鄭兆村4日勇闖東奧，鄭兆村在資格賽前2次投擲以68.18米、71.20米的成績沒能取得進入決賽門票，而在第3次投擲中鄭兆村則意外以失敗收場，止步資格賽，鄭兆村一家人4日一早更守在螢幕前為鄭兆村加油打氣，雖最後未能進入決賽，但太太許如玟鼓勵表示「知道自己問題在哪邊就好，我們3年後再來。」

畢業於輔大體育系的鄭兆村，自國中踏入田徑界，才能在國3時參加全中運時開花結果打破紀錄，2017年世大運更擲出91米36的佳績打破亞洲紀錄，列世界前3強，自國中開始帶領鄭兆村踏入田徑界的啟蒙教練莊一鴻表示，近年因疫情影響，許多賽事停辦，鄭兆村於比賽中練習的機會也減少，應對鄭兆村奧運的表現有不少的影響。

雖結果不如預期，但曾經也是知名運動好手的鄭媽媽表示，因為自己曾經也是運動員所以知道鄭兆村比賽時的心理狀況如何，並指出，過去自己的運動生涯就是因為受傷而中斷，強調不管比賽結果如何，只要兒子身體平安健康就好，而許如玟也表示，鄭之前有說練習狀況都不錯，這次的表現應是比賽失常。

莊一鴻看完比賽後接受訪問表示，在第1槍鄭沒有找到投擲的節奏，而不足70米的成績應該也給鄭很大的壓力，才導致後續2槍槍頭都有過高的問題，莊一鴻進一步指出，其實第3槍助跑的速度和節奏都相當好，可惜轉體投擲時機未有掌握，不然按照助跑狀態打進決賽甚至奪牌都不會有問題。